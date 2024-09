L’évènement 3 Brasseurs, c’est jeudi 5 septembre

Tous les premiers jeudis du mois, c’est le lancement d’une nouvelle bière… en musique ! Et pour ce mois de septembre, venez découvrir « Soleil de Bresse », une création de notre brasseur.

Fabricant de bières d’excellence depuis plus de 30 ans, chez « 3 Brasseurs », ça brasse, et pas du vent ! Notre réussite, nous la devons à une longue tradition culinaire et un parfait savoir-faire de la bonne bière.

Découvrez les arômes de Soleil de Bresse, une bière de style gose, rafraîchissante et acidulée, à la mangue, framboise et poivron rouge.

Et en musique s’il vous plaît !

« Nous serons accompagnés de Route 71 pour animer cette soirée. Du blues, du rock et des ballades interprétés par une chanteuse et un guitariste.

Rendez-vous le jeudi 5 septembre dans notre restaurant à Chalon-sur-Saône pour le lancement de Soleil de Bresse, créée et brassée sur place. »

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Brasserie Les 3 Brasseurs Chalon-sur-Saône

5 bis, rue René Cassin

71100 Chalon-sur-Saône

Tél. : 03 85 45 11 30

Publi-information Nathalie DUNAND

[email protected]