Succès sur les quais des Messageries pour l’Inauguration de l'exposition de la libération de Chalon et de la nouvelle pile du Pont Saint Laurent

Mercredi 4 septembre, à 18 heures 45, dans le cadre des festivités des 80 ans de la libération de Chalon-sur-Saône, se déroulait sur le quai des Messageries à Chalon-sur-Saône, le vernissage de l’exposition sur la Libération de Chalon.

Un événement qui s’est déroulé en présence de Marie Mercier Sénatrice, de Fabien Genet, Sénateur, d’Olivier Tainturier, Sous-préfet de l’agglomération de Chalon-sur-Saône, d’André Accary, Président du Département , de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Françoise Vaillant, Conseillère Départementale, de Vincent Bergeret, Maire de Chatenoy-le-Royal, de Bruno Legourd, 1er Ajoint à la Ville de Chalon, de Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, d’Evelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, de Véronique Avon, Déléguée à l’animation commerciale, de Monique Brédoire, Conseillère Municipale, déléguée aux relations avec les associations sportives, de Fabrice Faradji, Conseiller délégué à la gestion et la sécurité du patrimoine immobilier de la Ville auprès du Premier Adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, de la défense des victimes et de l'administration générale, des Conseillers municipaux chargés de mission, de Paul Thébault, chargé de mission du suivi des délégations de service public et de la commission de sécurité, de Serge Rosinoff, chargé de mission de la mémoire et du monde patriotique et Laurence Friez, Chargée du lien social et de l’insertion dans les quartiers de l’Ouest chalonnais, , de Thomas Chottin, Chef d’escadron du Peloton de Gendarmerie de Chalon-sur-Saône, de Claude Elly, Vice-président de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Chalon-sur-Saône, de Florence Capelli, Directrice Générale de Chalon tourisme événements…

Le cortège des personnalités était dirigé par le 1er magistrat de la ville et commençait par la visite de l’exposition située quai des messageries composée de 16 panneaux supportant les photographies.

Extrait des discours prononcés :

Gilles Platret : Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence nombreuse […] Indépendamment des prises de paroles qui vont se succéder et je remercie toutes les personnalités ici présentes […] Nous allons ouvrir les commémorations de la libération et singulièrement de 80ème anniversaire […] La libération de Sennecey-le-Grand, c’était le 4 septembre mais la libération de Chalon commence dans cette nuit du 4 au 5 septembre 1944 et cela se poursuit dans la journée du 5, on aura d’ailleurs l’occasion d’en parler demain. Il en reste pas moins que nous nous retrouvons ici pour un événement un peu singulier puisque indépendamment des commémorations et de la destruction de ce pont dans le nuit du 4 au 5 septembre 1944, destruction par l’armée allemande qui voulait protéger sa retraite […] Les allemands se repliaient repoussés par les armées alliées qui avait débarqué en Provence le 15/08/1944 et qui craignaient qu’ils puissent faire leur jonction trop rapidement avec les armées qui avaient débarqué en Normandie à partir du 6 juin et donc un grand mouvement de retraite qui avait été ordonné par Hitler le 17 août, amenait les allemands à essayer de gagner du temps pour avoir le temps de se retirer sur le reich. C'est ce qui a amené d'ailleurs et bien tristement la destruction des ponts de Chalon, le pont des Dombes, le pont ferroviaire dès le 28 août, le pont Jean Richard dans la soirée du 4 septembre et le pont qui est face à vous, le pont Saint Laurent, enfin l‘ancien pont Saint Laurent dans la nuit du 4 au 5 septembre. Nous aurions pu nous contenter de nous remémorer ces moments dramatiques mais le ciel a décidé le 24 août de l’année dernière de se rappeler à nous et de faire en sorte qu’un méchant coup de foudre foudroya notre pont au point de détruire un de ses obélisques […] La foudre n’est pas tombée par hasard, elle est tombée sur des éléments de paratonnerre, elle est surtout allée chercher les tiges en fer dans la partie intérieure d’un des obélisques et a arraché la partie sommitale. Alors nous étions bien embêtés car le pont n’appartient pas à Chalon, le pont appartient au Département de Saône et Loire […] Il fallait donc convaincre et le Président et le 1er Vice-président aux routes et aux infrastructures de nous permettre un an plus tard de vous retrouver ici avec un pont restauré […] Donc, je remercie le département de Saône-et-Loire d’avoir fait très rapidement la réfection de ce pont parce que c'est un chantier important qui demandait une vraie technicité et les lourdeurs administratives font qu’il y a des procédures à respecter ce qui prend toujours un petit peu de temps. Ici tout a été respecté et tout a été fait dans les temps donc nous nous retrouvons ce soir pour inaugurer le pont Saint Laurent dans le même moment que nous commémorons les 80 ans de la destruction de son prédécesseur. C’est doublement symbolique et au nom de la ville de Chalon-sur-Saône, je remercie infiniment le Président et toutes les équipes du Conseil Départemental, nous faisions d'ailleurs la réflexion commune que cet obélisque est tellement neuf que maintenant on voit que les autres sont moins propres et que peut être un nettoyage complet pourrait dans l’avenir avant tout autre projet de rétrocession être envisagé mais je laisse le Département faire son affaire de cette question et surtout très sincèrement, je les remercie parce qu'il y a un vrai attachement des chalonnais à leur pont Saint Laurent. C'est un élément du patrimoine qui compte dans nos vies et on voit bien que quand on est obligé de faire quelques interventions sur le pont c'est toujours très compliqué de couper la ville en deux. En tout cas merci au Département de Saône et Loire et merci à vous cher Président ! ».

Sébastien Martin : « Je vais m’exprimer très rapidement, comme l’a très bien dit à l’instant Gilles, il m’arrive de m’occuper de quelques 5 400 kilomètres de routes et de 1500 ponts en Saône-et-Loire à la demande du Président André Accary. Mais quelque part n’est-il pas normal que ce pont Saint Laurent qui relie Chalon à l’Ile d’amour soit frappé par un coup de foudre […] Alors je me souviens du coup de foudre mais aussi du coup de fil de Gilles qui m’appelle et qui me dit crois-tu que pour les 80 ans de la libération de Chalon et tous les événements qui vont avoir lieu, ce pont pourra être réparé et restauré ? J’ai répondu pas de problème ! Parce que nous avons des équipes extraordinaires, parce que les équipes de la ‘Direction des Routes et des Infrastructures’, DSTA, sous la direction de Véronique Duroure et bien, ont su faire transpirer les règlements […] Pour pouvoir effectivement avoir par cet obélisque restauré être là aujourd’hui pour cet événement […] En tout cas merci pour l’invitation à toutes et à tous et bravo à nos équipes ! ».

