"Nomination de Michel Barnier : Maintenant, au travail !" clame l'Association des Intercommunalités de France

Les élus des instances d’Intercommunalités de France adressent leurs félicitations à Michel Barnier pour sa nomination au poste de Premier ministre. Après deux mois sans Gouvernement, l’association souhaite qu’un Gouvernement soit désormais constitué rapidement afin de se mettre au travail au plus vite. Intercommunalités de France appelle à un changement de méthode, fondé sur un dialogue et un esprit de concertation renouvelés entre l’État et les représentants des collectivités.





L’urgence réside principalement dans la préparation du budget. Pour Intercommunalités de France, le Parlement, le Gouvernement et l’ensemble des associations d’élus doivent travailler main dans la main à ce travail essentiel à la bonne marche du pays. L’association ne doute pas qu’avec son expérience des collectivités locales, Michel Barnier saura affirmer qu’en matière de finances publiques, le combat ne réside pas dans une opposition stérile entre État et collectivités, mais dans l’émergence de solutions partagées.

Pour ne pas décevoir les Françaises et les Français, État et collectivités ne doivent pas se placer dans une posture d’ennemis mais contribuer à l’émergence de consensus dans l’intérêt de la France. Pour y revenir, il est essentiel de se parler et de mieux travailler ensemble, comme savent le faire les élus locaux dans leurs communes et intercommunalités.