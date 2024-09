Le Croate, Zeljko Sekic, nouveau poste 4 de l'Elan Chalon !

L’Elan Chalon est heureux de vous annoncer la signature de l’ailier croate Zeljko Sakic.

Fort d’une longue expérience en Europe, Zeljko Sakic a évolué dans de nombreux clubs prestigieux tels que Manresa, Cibona, U-BT Cluj-Napoca , Lietkabelis ou encore Kazan. L’ailier croate de 2m04 a également porté les couleurs de l’équipe nationale de Croatie, disputant notamment l’EuroBasket 2017.

La saison dernière, Zeljko Sakic s'est illustré sous les couleurs de Tofas Bursa, affichant de solides performances tant en BCL où il a disputé 18 matchs pour 8,4 points, 3,9 rebonds, 1,5 passe en 23 minutes qu'en championnat turc en compilant 8,7 points, 3,7 rebonds et 1,7 passe décisive sur 22 matchs. Son expérience, son intelligence de jeu et sa polyvalence viendront enrichir notre secteur intérieur.

Zeljko Sakic retrouvera par ailleurs deux de ses anciens coéquipiers, Jamel Morris et Dusan Ristic, avec qui il a déjà joué par le passé.

Nous sommes ravis de l'accueillir au Colisée et sommes impatients de le voir évoluer sous nos couleurs !

Bienvenue à Chalon-sur-Saône !

­

La réaction

"Bien connu de l’Elan Chalon, lorsqu’il jouait au Cibona Zagreb en 2016-2017 (ndlr 12pts et 14 d'éval sur les 2 matchs de 1/4 de finale de Fiba Europe cup remportés par l’Elan). Zeljko est un joueur expérimenté, avec un CV solide construit dans les différents championnats européens auxquels il a participé (Italie, Espagne, Lituanie, Russie et Turquie pour ne citer qu’eux). C’est un joueur avec un leadership naturel, toujours tourné vers la performance collective. Il sera évidemment un élément important de notre équipe sur le plan sportif, de part son intensité des deux côtés du terrain et sa connaissance du jeu sur le poste 4 mais également dans l’alchimie et le relationnel du groupe, de part son expérience et la grande sérénité qu’il dégage. Nous sommes très fiers de pouvoir compter sur lui cette saison et lui souhaitons plein de bonheur sous ses nouvelles couleurs." Staff sportif.