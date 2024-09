Une belle année 2023-2024 pour l’école de golf de Chalon

Atteints par la limite d’âge, les élèves les plus anciens sont partis. Pour les remplacer, des nouveaux sont attendus par Ludovic Dugenest, responsable de la commission jeunes de l’AS Golf, et par les deux pros Emmanuelle Gerhart et Laurent Seinger. Une séance d’inscriptions est programmée ce samedi 7 septembre, de 16 heures à 18 heures, et avant de s’inscrire les jeunes qui seraient intéressés par la pratique du golf pourront découvrir la discipline le même jour sur le stand du club, lors du Forum de la vie associative et sportive, au Parc des Expositions de Chalon.

Pour la plus grande satisfaction de Ludovic Dugenest et des deux professeurs, 2023-2024 aura été encore une belle année pour l’école de golf de Chalon. Souvenez-vous ! Le 11 mai dernier, elle était en lice aux 10e Jeux de Saône-et-Loire avec ses homologues d’Autun, de Montceau et de Montchanin et ses treize représentants se sont illustrés sur le parcours d’Avoise, en remportant dix médailles. Dont trois d’or avec André Dugenest (9 trous), Alix Charret (non classée filles) et Hector Lassandre (non classé garçons).

Une cinquième place au championnat UNSS

Du 4 au 6 juin, la section golf de l’ensemble scolaire Saint Charles de Chalon, après avoir gagné le titre académique le 27 mars à Chailly puis le titre inter-académique le 15 mai aux Rousses, a disputé le championnat de France UNSS catégorie excellence, sur le parcours du Rochat, et s’y est brillamment comportée, en finissant à une belle cinquième place pour sa première participation à ce niveau. L’équipe était composée de Lilou Brune Gerhart, capitaine, André Dugenest, Esteban Castellon et Amaury Lavollée, tous élèves de l’école de golf de Chalon. A noter que Côme Longinotto est devenu le premier jeune officiel de l’école de golf à obtenir la certification nationale et Lilou Brune Gerhart jeune coach niveau national.

Les U16 garçons en 2e division

Du 10 au 14 juillet, le Golf de la Roseraie a accueilli le championnat de France par équipes U16 garçons 3e division poule D. Corentin Besse, Guilhem Ressiguié, Amaury Lavollée, Esteban Castellon et Gabriel Cattozzo ont défendu les couleurs chalonnaises dans un tournoi réunissant treize clubs originaires de Provence-Alpes-Côte d’Azur, du Centre-Val de Loire, de Bourgogne-Franche-Comté, d’Auvergne-Rhône-Alpes et de Paris-Ile-de-France. Classés troisièmes à l’issue des deux premières journées de qualification derrière les Provençaux de Manville et les Lyonnais du Gouverneur et après un quart de finale victorieux face à Chassieu sur le score de 5 à 2, les locaux ont entretenu le suspense en demi-finale contre Gouverneur, avant de gagner le droit de jouer l’an prochain en 2e division en compagnie de Manville. Après avoir perdu les deux foursomes le matin, Corentin Besse et ses coéquipiers ont rectifié le tir l’après-midi dans les cinq simples pour finalement l’emporter sur le score de 4 à 3.

Chalon troisième école de golf de Bourgogne-Franche-Comté

Enfin Chalon a terminé en beauté l’année, le 28 août dernier, en se classant troisième de la finale régionale du challenge des écoles de golf 2024 derrière Rochat et Besançon. La compétition, qui rassemblait huit clubs, s’est déroulée sur un parcours bien connu des Chalonnais, puisqu’il s’agissait du « 18 trous » du Golf de la Roseraie. Chalon était représenté par Faustine Planté, André Dugenest, Lilou Brune Gerhart, Côme Longinotto, Julien Ganzer et Joseph Choplain.

Gabriel-Henri THEULOT