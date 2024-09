La Société des Sciences Naturelles et Mycologiques de Chalon organise une sortie le 14 septembre

La Société de Sciences Naturelles et Mycologiques de Chalon-sur-Saône organise gratuitement une sortie naturaliste à Marnay sur les bords de la Grosne et de la Saône, le samedi 14 septembre.

Venez vous aérer en nature et découvrir la flore et la faune locales avec nos experts. Ils vous guideront, partageront leur savoir et répondront à toutes vos questions.

Pour tout public, petits et grands, novices et connaisseurs, venez nombreux, on vous attend !



RDV Covoiturage : 13:30 sur le parking de R'Center, zone Californie à Saint-Rémy :

https://maps.app.goo.gl/RP7v5RzKf443o21D7

RDV à Marnay : 14:00 au parking de Marnay au début de la route de Gigny (D271) à l'entrée du village côté Saône :

https://maps.app.goo.gl/rD7ia8jc5YmXeLYK7



Pour plus de renseignements, contactez-nous à [email protected]

Retrouvez également toutes nos activités sur https://www.ssnm-chalon.fr/