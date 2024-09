Forum de la Vie Associative et Sportive chalonnaise : les premières photos

Événement incontournable organisé chaque 1er samedi de septembre, le Forum de la Vie Associative et Sportive Chalonnaise investit le Parc des Expositions, le Boulodrome et une partie du Colisée.

De 9h à 18h, ce samedi 7 septembre, ce sont un peu plus de 220 associations qui sont au rendez-vous pour informer le public sur les activités qu’elles proposent dans les domaines de la culture et patrimoine, de la solidarité, du handicap, de la santé, des loisirs, du social ou du sport largement représenté avec 85 associations sportives. Animations, démonstrations et expositions ponctuent cette journée qui met en avant tout le dynamisme du tissu associatif local.

Tôt ce matin, les allées se sont vite remplies. Le public, comme à son habitude, répond présent à ce rendez-vous qui marque la rentrée.

Clin d’œil, à l’entrée du Forum, à la sympathique équipe de la Maison des Associations qui informe et oriente les nombreux visiteurs.

A venir, une série d’articles :

Les papillons Blancs Bourgogne du Sud

France Lyme

Aphasie 71 La Grume

La ligue contre le Cancer

Les petits frères des pauvres

Association Scléroses en plaques 71

Club Coeur Santé - Chalon

Les Centurions de Chalon-sur-Saône

Les Vikings Baseball Club Chalon-sur-Saône

Association Nationale des visiteurs de personnes sous main de Justice

Le P’tit bazar Solid’Air

Rock Cheerleader Chalon-sur-Saône

Emmaüs

Karaté Boxing Chalonnais

Judo Club Chalonnais

Tai Chi taoïste

et bien d’autres…

Plus d’informations plus tard sur info-chalon

SBR