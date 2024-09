Forum de la Vie Associative et Sportive chalonnaise (2)

Organisé ce samedi 7 septembre de 9h à 18h, le Forum de la Vie Associative et Sportive chalonnaise s’est tenu sur le site du Parc des Expositions mais a également investi le boulodrome et une partie du Colisée. Les associations participantes regroupées en 4 secteurs : loisirs, solidarité, culture et patrimoine, sport, étaient nombreuses tout comme les visiteurs qui affectionnent particulièrement ce rendez-vous de rentrée.

Plus d’informations plus tard sur info-chalon

Olivia MR