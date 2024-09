CARNET ROSE - Bienvenue à Romy

Romy MOINE est née le 3 septembre à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le premier enfant de Margaux BALLOCO et d'Anthelme MOINE. La maman est aide-soignante en dermato-infectieux à l'hôpital de Chalon-sur-Saône et le papa est chargé d'affaires chez Industeel au Creusot. La petite famille réside au Breuil. Nous adressons nos félicitations aux parents et tous nos vœux de bonheur au bébé.