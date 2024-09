Forum de la Vie Associative et Sportive chalonnaise : rencontre avec l’A.P.Ai.L.

La Bulle Bleue, créée et gérée par l’association A.P.Ai.L. (Amitié, Partage, Aide Matérielle et Morale, Lutte contre l’Inégalité), était au Forum ce samedi 7 septembre pour présenter leur service d'accueil par des bénévoles pour les handicaps invisibles, troubles légers et personnes fragilisées. Les bénévoles accueillent les enfants dès 6 ans jusqu’aux adultes, en passant par les adolescents. Au programme : activités ludiques et variées comme des jeux, des sorties, des activités manuelles, artistiques, jardinage, ou encore, des temps de parole et d’échange pour laisser tout le monde s’exprimer.

La Bulle Bleue accueille le mercredi après midi à partir de 14h30 pour les enfants, et le samedi après-midi, même heure, pour les adultes, tous deux au 30 rempart St Vincent, à Chalon sur Saône.

Plus d’informations sur leur page Facebook : Bulle Bleue APAiL, ou par mail : [email protected]

Olivia MR