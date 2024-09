La plaquette de l’OMS prochainement dans les boites aux lettres châtenoyennes

L’édition 2024 - 2026 de la plaquette de l’Office Municipal des Sports présentant toutes les associations sportives adhérentes est sortie de l’imprimerie le 3 septembre 2024. Elle a fait l’objet d’une présentation officielle auprès de la Municipalité de Chatenoy le Royal, des élus du Grand Chalon, les partenaires annonceurs qui ont aidé à sa réalisation et bien évidemment auprès des associations sportives lesquelles regroupent quelques 1300 licenciés Châtenoyens et non Châtenoyens.

Un soutien officielLa remise officielle a eu lieu sur le terre-plein du bureau de l’OMS autour d’un verre de l’Amitié « improvisé » et en présence de Dominique Melin, vice-présidente du Grand Chalon représentant le président Sébastien Martin; de Jean-Luc Durand, vice président de l’OMS de Chalon sur Saône; de Henri Lombard, adjoint aux sports de Chatenoy le Royal, représentant Vincent Bergeret, excusé pour raison présidentielle sportive auprès de l’Elan et de Christian Cuenot, président du Comité Départemental des OMS.

Sans oublier l’artiste peintre Pierre Patenet, président de Copains Couleurs, auteur de l’aquarelle originale de la première page de couverture.

Un service à la population

Une plaquette très informative de la vie sportive locale dont il est bon de redonner les noms de chacune des associations : L’Amicale Boule ABCR pour la pétanque et la lyonnaise; l’ASCR et le football; l’ABC Association Basket de Chatenoy le Royal; les Arts Martiaux pour le judo; l’ASL Tennis de table; le Yoseikan Budo Mix Fight; le Tir Sportif carabine, pistolet et arbalète; le Chatenoy Rugby Club; les échecs avec l’Echiquier Royal et le Sport Scolaire du collège Louis Aragon UNSS.

Distribuée dans toute la commune

Les clubs sportifs vont se charger, à partir de ce mercredi 11 septembre 2024, de distribuer cette plaquette éditées en 3500 exemplaires, dans toutes les boites aux lettres de la commune en se répartissant les différents quartiers.

Le président de l’OMS, Daniel Rebillard, tient à remercier les clubs pour leur participation à cette distribution laquelle s’organise ce mardi 10 septembre, en fin d’après-midi au bureau de l’OMS. Elle sera également déposée en Mairie, au CCAS, à la Bibliothèque et sans doute dans des commerces.

JC Reynaud