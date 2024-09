Le 23 septembre, une journée pour bouger

Difficile de trouver la motivation pour faire du sport ? Grâce au « Beactive Day », vous n'aurez plus d'excuse pour ne pas bouger ! Cette campagne de sensibilisation à l'initiative de la Commission européenne propose, à l'occasion de la Semaine européenne du sport, de célébrer et de promouvoir l'activité physique partout à travers l'Europe.

Le temps d'une journée – le 23 septembre –, les citoyens français et leurs voisins auront ainsi la possibilité de pratiquer de nombreuses disciplines sportives, gratuitement et près de chez eux, au sein d'un club de sport ou à l'extérieur. Initiations, animations, cours d'essais et ateliers seront au programme de cette manifestation organisée en France, pour la deuxième année consécutive, par la Fédération nationale des entreprises des activités de loisirs (Active-FNEAPL). L'objectif ? Découvrir, partager, diversifier la routine quotidienne et faire prendre conscience au public encore réfractaire que le sport a une importance cruciale sur notre santé physique et mentale.



Julie Pitaud