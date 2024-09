Connaissez-vous Le P’tit Bazar Solid’Air ?

Créé en 2017, Le P’tit Bazar Solid’Air est situé 8b rue de la Liberté à Chalon-sur-Saône. Ouvert mardi et jeudi de 10h à 12h et de 14h et de 16h, ainsi qu’un samedi par mois, il permet de fournir « des articles divers, utiles, en bon état, dont on n’a plus l’usage et qui peuvent servir à d’autres ».

Pour une adhésion annuelle de 10 euros par famille, des vêtements, chaussures, linge de maison, vaisselle, jouets, articles de puériculture, de la décoration, des livres et des articles divers peuvent être proposés (selon les dons). Lors du Forum de la Vie associative et sportive chalonnaise, nous avons rencontré Valérie, Présidente de l’association et Christine, bénévole qui vous en diront plus sur le fonctionnement du P’tit Bazar Solid’Air.

Renseignements : [email protected]

SBR