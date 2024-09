AVIS DE DECES - Monsieur Pierre DEMAIZIERE

CHAGNY



Madame Liliane DEMAIZIERE,

son épouse;

Philippe et Michelle DEMAIZIERE,

Marie Astrid et Gérard DEMAIZIERE-PORTIER,

Estelle et Haykel DEMAIZIERE,

Nathalie DEMAIZIERE,

ses enfants ;

Remi et Mélanie, Robin et May, Quentin et Edith, Salomé, Marie ;

ses petits-enfants ;

Ella,

son arrière-petite-fille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre DEMAIZIERE

survenu le 8 septembre à Couches.

Une bénédiction sera ordonnée en l'église de Chagny le vendredi 13 septembre 2024 à 10h30, suivie de l'inhumation au cimetière de Couches ou Pierre reposera avec ses grands-parents.

Madame DEMAIZIERE remercie toutes les personnes qui ont aidé son mari à partir dans la douceur.

Du fond du cœur, Merci.