Le stand de la course ‘La Chalonnaise’ (départ dimanche 29 septembre à 10 heures) était présent sur le marché Place de l’Hôtel de Ville

Dans le cadre de l’événement (Octobre Rose), mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, la célèbre course ‘La Chalonnaise’ mis en place cette année par le Grand Chalon Athlétisme se déroulera le dimanche 29 septembre 2024 à 10 heures.

Aussi l’équipe de la Chalonnaise était présente ce mercredi matin 11 septembre pour prendre des inscriptions et proposer de nombreux équipements aux couleurs de la course dans le but de récolter des fonds qui seront redistribués à la recherche contre le cancer.

J.P.B