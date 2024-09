Le MuséoParc Alésia lance un automne sportif !

21 et 22 septembre Journées Européennes du Patrimoine

Au musée

Sports et culture seront au programme de ces journées européennes du patrimoine. Badminton, football, athlétisme, triathlon, golf, aïkido, judo, karaté, canoë, tennis de table, vélo…Les associations sportives locales se mobilisent pour faire découvrir leurs disciplines et initier à certaines activités en famille.

→ Top chrono

15 min maximum pour découvrir les athlètes et les sports olympiques de l’Antiquité.

→ En piste !

20 minutes pour découvrir un sport olympique antique et s’entraîner : lancer de javelot ou de disque et saut en longueur.



Sur le site des vestiges de la ville gallo-romaine d’Alésia

→ Top chrono

15 min pour plonger dans la ville gallo-romaine et découvrir l’oppidum, les habitations, la basilique et le Temple, le monument d’Ucuetis.

→ Fouilles archéologiques

Depuis le mois d’août, étudiants volontaires et archéologues procèdent aux fouilles annuelles programmées des vestiges, sous la houlette de Fabienne Creuzenet (Ingénieur d’études en Archéologie à l’Université de Bourgogne), et de Mathieu Ribolet (Maître de conférence en histoire de l’art antique à l’Université de Pau) financées par le département de la Côte-d’Or.

Une visite officielle du chantier est prévue le 12 septembre à 17h.

La campagne de fouilles se terminera quant à elle le 22 septembre pour cette année. Durant toute cette période, le chantier est ouvert au public.

Du 19 octobre au 3 novembre

Cap sur la Grèce pour les vacances d’automne !

Le MuséoParc Alésia embarque le visiteur en Grèce ! Les vacances seront l’occasion de faire plus ample connaissance avec un dieu ou un athlète de l’Antiquité, de se régaler avec des recettes grecques antiques préparées en atelier, de s’initier à la peinture sur terre cuite et de repartir, auréolé de gloire avec une couronne dorée.

→ Speed dating

7 à 10 min pour faire connaissance avec un dieu ou un athlète de l’Antiquité !

Qui était Milon de Crotone, Zeus, et qu’est-ce que le discobole ou le diadumène ?

→ Ateliers les week-end

→ Cuisine grecque

Petits et grands découvrent les aliments consommés et les mets préparés par les Grecs pendant l’Antiquité, puis préparent une recette, aidés par les médiateurs culturels.

→ Peinture sur terre cuite du lundi 21 au vendredi 25 octobre

Les décors peints sur les céramiques sont utiles pour appréhender la culture grecque et les Jeux olympiques antiques. Avec l’artiste plasticienne Adeline Piovoso, les visiteurs s’initient à une technique de la peinture sur céramique : les figures noires sur fond rouge. Sur un support en terre cuite, ils dessinent, puis peignent un motif grec.

→ Fabrication de couronnes dorées du lundi 28 octobre au vendredi 1er novembre

Plusieurs couronnes en or, à motif de feuilles d’olivier ou de chêne, ont été retrouvées dans le monde grec : en Macédoine, mais aussi en Asie Mineure.

Grâce aux conseils des médiateurs culturels, on réalise sa propre couronne dorée.



ALÉSIA CINÉ

Une sélection de films d’animation en lien avec la thématique de la Grèce.

→ Pattie et la colère de Poséidon

Mardi 22 octobre à 14h30

Film d’animation de David Alaux et Éric Tosti, 2023

Durée : 1h36 / à partir de 6 ans.

La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, ville portuaire de la Grèce antique, lorsque la population est menacée par la colère de Poséidon. Une jeune souris aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors aider à son insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur quête pour sauver la cité.

Mais bien plus qu’un coup de main, l’opération les amènera finalement à affronter les créatures mythiques les plus dangereuses de la mythologie et à surmonter tous les dangers à leur place.

→ Icare

Mardi 29 octobre à 14h30

Film d’animation de Carlo Vogele et Isabelle Andrivet, 2022

Durée : 1h16 / à partir de 8 ans.

Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, le fils du grand inventeur Dédale. Lors d’une exploration près du palais de Cnossos, le petit garçon fait une étrange

découverte : un enfant à tête de taureau y est enfermé sur l’ordre du roi Minos. En secret de son père, Icare va se lier d’amitié avec le jeune minotaure nommé Astérion. Mais le destin bascule quand ce dernier est emmené dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son ami et changer le cours d’une histoire écrite par les dieux ?

Mercredi 2 octobre et mercredi 6 novembre

Tango pour les aînés

Le MuséoParc Alésia, hors Saison Musicale et ABB Reportages invitent à des mercredis dansés !

Séniors, résidents et professionnels de structures médico-sociales, associations travaillant avec les personnes âgées, adolescents à partir de 11 ans, sont conviés à venir danser. Des leçons de tango et désormais de sirtaki sont proposées !

Samedi 30 novembre