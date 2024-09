AVIS DE DECES - Monsieur Robert MATHURIAU

CHALON-SUR-SAÔNE - CLUNY



Renée, son épouse ;

Thierry,

Valérie et Eric,

Frédéric et Laurence,

Nadège et Christophe,

ses enfants et ses beaux-enfants,

ses petits-enfants et son arrière-petite-fille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Robert MATHURIAU

survenu le 11 septembre 2024,

à l'âge de 85 ans.

Le défunt repose à la chambre funéraire 115, avenue Boucicaut où l'on peut se recueillir.

Les obsèques auront lieu mercredi 18 septembre 2024, à 14 heures, église Sainte-Thérèse de Saint-Rémy.

La famille rappelle à votre souvenir son épouse

Madame Monique MATHURIAU

décédée en 2008.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.