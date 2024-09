AVIS DE DECES - Madame Véronique TAVERNIER

MONTCEAU-LES-MINES - GIVRY



Quentin BOURGEON, son fils ;

Claude TAVERNIER, son papa ;

Delphine BAUDRAND, sa sœur ;

Richard BOURGEON, son ex-époux ;

David BAUDRAND, son beau-frère ;

Justine, Charline et Louis, ses nièces et son neveu ;

les familles TAVERNIER et GAGNEROT,

vous font part du décès de

Madame Véronique TAVERNIER

survenu à l'âge de 52 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 17 septembre 2024 à 10 heures, en l'église de Givry.

Véronique repose à la chambre funéraire de Dracy-le-Fort.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de sa maman chérie,

Martine,

décédée en 2016.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.