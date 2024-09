« La Franc- Maçonnerie en Saone et Loire au XXe siècle » un livre historique de Daniel Deriot.

Après trois ans de rencontres, recherche, déplacements, lectures, Daniel Deriot a concrétiser un travail laborieux sur l’histoire et les hommes qui ont permis à la Franc Maçonnerie Universelle de s’implanter sur le département de Saône et Loire.

La publication de l'ouvrage « La Franc maçonnerie en Saône et Loire au XXe siècle. » représente plus de trois cent pages dédiées à la vie maçonnique, avec une centaine d'illustrations, graphiques, cartes qui composent ce livre.

Un livre pour l’Histoire

Ce qui a motivé Daniel Deriot à écrire cet ouvrage est le fait qu’il y a une grande présence de la Franc Maçonnerie en Saône et Loire et surtout qu’il y a eu de grands personnages qui ont fait que la Franc Maçonnerie d’aujourd’hui est encore bien présente sur ce département.

Bien entendu, l'ouvrage comme l'auteur n'échapperont pas aux critiques de quelques-uns, le seul objectif de l’auteur est d'assurer la préservation, la conservation et la transmission de pages d’histoire des familles ayant eu parmi elles des Frères et des Soeurs en Maçonnerie dans le respect de leur diversité

Dans les traces de grands Francs-Maçons

Un travail important et laborieux dont s’explique l’auteur : « Ce travail s'inscrit dans les pas de ceux de J.C Desbrosse et de J. H Tatheraux, deux de nos frères. Comme annoncé, il y a quelques temps, j'ai déposé aux archives départementales les ouvrages de Joannis Corneloup. Des cartes postales maçonniques, des affiches ont été déposés aux archives de la ville de Chalon. » L’on sent une véritable passion quand il explique toutes ses recherches, rencontres qu’il a pu faire pour arriver à l’édition de cet ouvrage.

Un travail de mémoire

Il tient également à préciser : « Cet ouvrage paraît au moment du 80e anniversaire de la Libération, c’est aussi un temps pour rendre hommage à nos prédécesseurs ayant résisté. Ils sont cités dans ce livre. Ils ont contribué à la Renaissance d’une franc-maçonnerie considérablement affaiblie par cinq années de drames, de douleurs affectant notre pays, déchirant bien des familles. »

Les règles de discrétion, ont été respectées, environ un millier de Frères et Sœurs décédés sont cités. Le consentement des familles a été sollicité, il n'y a eu qu'une dizaine de refus pour quelques frères et sœurs décédés depuis 2000. Des refus s'expliquant pour des motifs essentiellement professionnels et familiaux. Puis l’auteur précise pour conclure : « Les Grands Maîtres des Obédiences ont été informés de cette démarche qui a été plutôt bien accueillie et soutenue également par des frères et sœurs des différentes Loges. »

JC Reynaud

« La Franc-Maçonnerie en Saône et Loire au XXe siècle »

En vente uniquement :

Librairie Au Gré du Van, 6 rue du Blé à Chalon sur Saône

à partir du 20 septembre 2024

ou auprès de l’auteur

Au prix de 33 euros.