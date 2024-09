L’ASCR foot de Châtenoy le Royal a fêté ses 60 ans d’existence.

Ce samedi 7 septembre, l’ASCR foot de Châtenoy le Royal a organisé une grande fête pour marquer ses 60 ans d’existence et rendre ainsi un hommage à Emile Guénot qui a créé le club en 1964.

Aujourd’hui le club de Châtenoy le Royal (ASCR), avec plus de 380 licenciés dont environ 130 licenciées féminines, est un des plus gros clubs de football du département.

Jean-Christophe Frédéric et l’équipe dirigeante peuvent être fiers de cette belle réussite en termes d’effectifs et de réussite sportive auprès des jeunes et adultes qui pratiquent sur le terrain du stade du Treffort.

Pour ces 60 ans, cette journée a été organisée par les 2 personnes en CDI au club, en effet Loïc Pineau et Angèle Gauliard ont préparé ces festivités, les rencontres des U7 aux U18, de même que le tournoi adultes et anciens du club garçons et filles.

Une grande exposition sur la vie du club agrémentée de nombreuses photos et des différents maillots portés par les joueurs au fil des années était visible dans le bungalow.

Zaied Haithem président du district de Saône et Loire est venu saluer et passer un moment avec le président Jean-Christophe Frédéric et les membres de l’ASCR.

La buvette tenue par les membres du club a fonctionné toute la journée.

Tout était prêt pour accueillir les visiteurs à partir de 19h30 pour l’apéritif dinatoire ouvert à tous les participants en présence des invités et des partenaires du club mais l’orage a complètement bouleversé l’organisation des festivités du soir qui devaient se dérouler en plein air.

Toutes les personnes présentes se sont retranchées dans le bungalow où s’est poursuivie la soirée en présence de Vincent Bergeret maire de la ville, de Marie Mercier sénateur, de Daniel Rebillard président de l’OMS, d’élus et d’anciens membres du club… Malgré le fait d’être un peu serré au milieu des panneaux d’exposition, ce fût une soirée très sympathique avec une très bonne ambiance.

Crédit photos : Marie Mercier/C.Cléaux

C.Cléaux