Première édition et premier succès de La Geek Legends

Ce week end du 14 et 15 septembre se déroule au Parc des Expositions de Chalon-sur-Saône, l’événement Pop culture, Fantasy et Gaming : ‘Geek Legends’. Pour une première, ils ont marqué un grand coup en ayant parmi leurs invités Ermite Moderne, chroniqueur vidéaste de la pop culture sur Internet et Damien Laquet, comédien de doublage connu pour avoir doublé de nombreux personnages de films, de jeux vidéo, d’animation japonaise, mais surtout pour être la voix internationale des 'Lapins Crétins'.

Samedi, la scène de la convention a été animée tout au long de la journée en proposant un atelier de doublage avec Damien Laquet ainsi qu’une foire aux questions, un concours de costume, un quiz cinéma, une session d’hypnose sur la grande scène, ou encore un “N’oubliez pas les paroles” version pop culture.

Les visiteurs sont venus pour certains costumés, de tous les âges et de toutes les tailles, offrant un carnaval de référence et d’hommage à leurs personnages préférés. Les animations se poursuivent ce dimanche.

Plus d’articles prochainement sur Info Chalon.

Olivia MR