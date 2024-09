4 nouveaux donneurs à la collecte de sang d’Epervans : le Maire a montré l’exemple

Un beau succès avec 44 donneurs qui se sont présentés dont 4 nouveaux.

Parmi eux, un invité de choix : le tout nouveau maire de la commune, Patrick Pinard.

Fraîchement élu certes mais loin d’être inconnu au sein du petit village puisque Patrick est un ancien élu et une figure emblématique à Épervans avec entre autres, la responsabilité de la présidence du Foot depuis de nombreuses années.

En milieu d’après midi, Monsieur le Maire, a donc fait le déplacement pour soutenir les bénévoles de l’amicale et a même lui aussi donner son sang.

Au même moment, ce sont 33 élèves de l’école élémentaire qui ont assisté à un prélèvement de sang.

Martine et Martine, deux bénévoles de l’amicale, avaient été au sein des deux classes de CM1 et CM2 la veille pour leur expliquer le déroulement d’une collecte et répondre aux nombreuses questions des jeunes.

C’est donc tout naturellement que Clémence Chougny, directrice de l’école, a accompagné ses élèves au sein de la salle des fêtes ce mardi afin d’assister à la collecte.

Didier, 54 ans, fidèle donneur de l’amicale depuis 5 ans, a donc été bien entouré pour son prélèvement de sang.

C’est avec le sourire qu’il a répondu aux sollicitations des enfants, tous épatés par son geste.

L’agent manutentionnaire s’était libéré cet après-midi pour passer par Epervans pour donner son sang avant de rejoindre son domicile de Saint-Christophe en Bresse.

« C’est ma fille, un jour qui m’a donné une documentation en me disant tiens papa je ne peux pas y aller moi alors vas y toi ! Et ça fait maintenant cinq ans que naturellement je prends le temps de venir » a t-il humblement raconté.

Après avoir suivi le déroulement de la collecte, les élèves ont eu droit à un goûter bien mérité avant de rejoindre les bancs de l’école.

L’amicale du don de sang de Saint-Marcel vous donne désormais rendez-vous le 18 octobre prochain à la salle Alfred Jarreau de Saint-Marcel.

Pour prendre rendez-vous, c’est par ici.



Amandine CERRONE.