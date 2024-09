Venez à la découverte de l'univers de l'industrie Place de Beaune.. Viva Factory.. un rendez-vous unique en son genre

Faire connaître la réalité des métiers de l’industrie : c’est l’objectif de Viva Factory qui se tiendra une nouvelle fois place de Beaune à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) ces 20 et 21 septembre 2024. Un objectif partagé par les plus de 30 partenaires, entreprises et organismes de formation implantés sur Grand Chalon qui seront présent lors de cet évènement pour sensibiliser le grand public et notamment les jeunes aux métiers de la filière industrielle.

Valoriser l’industrie localement et durablement,

En faisant découvrir ce secteur d’avenir, ses filières de formation et ses nombreux métiers, Viva Factory ambitionne de susciter des vocations auprès des jeunes mais aussi du grand public, faire connaitre les entreprises industrielles qui dynamisent le territoire, et combattre les idées reçues en montrant que l’industrie est accessible à toutes et tous, avec de belles opportunités de carrières et d’évolutions professionnelles.

Pour sa deuxième édition Viva Factory assume : « J’ai le style, j’ai choisi l’industrie »

Pour faire évoluer les regards sur l’industrie, Viva Factory capte l’attention du public et joue sur une communication visuelle décalée et affirmée, en clin d’œil aux métiers de l’industrie. Une communication réalisée avec la complicité des entreprises exposantes qui s’étaient prêtés aux jeux de l’objectif des élèves-photographes du CIFA-Mercurey lors de la 1ère édition 2023 – elle avait rassemblé plus de 1500 personnes.

Le programme de Viva Factory 2024

Pour cette deuxième édition 2024, l’organisation a élargi la capacité d’accueil du Village industriel afin d’accueillir plus de jeunes et grand public pour vivre immersions, expériences, ateliers et témoignages inédits et favoriser encore plus d’échanges avec entreprises et formations du territoire.

Le Village industriel Viva Factory s’expose pendant 2 jours place de Beaune à Chalon-sur-Saône sur près de 480 m2 au total : dôme 1 / La Factory : 265 m2, dôme 2 / Les Filières : 141 m2, ; et dôme 3 / L’Atelier: 65 m2.

- La journée de vendredi 20 septembre est dédiée aux jeunes collégiens et lycéens (de la 4ème à la Terminale), pour répondre à leurs questions légitimes sur les nouveaux métiers de l’industrie aujourd’hui et les parcours de formation sur le territoire.

Des animations programmées sous le Dôme Atelier de 09h à 17h00 : visites, échanges, tables rondes et rencontres, expérimentations avec rotation des groupes, des ateliers pour éveiller les jeunes aux enjeux de la

mixité de genre dans l’industrie, et des témoignages de femmes et d’hommes qui travaillent ou se forment pour travailler dans l’industrie sur le territoire.

- Samedi 21 septembre, les 3 dômes accueilleront le grand public toute la journée, de 10h à 18h non-stop.

Au programme des ateliers mixité, des ateliers numériques avec objets connectés, des démonstrations de produits, des micro-trottoirs et des animations « métier et formation » avec la participation des exposants.

Et en amont de l’ouverture du village industriel, jeudi 19 septembre au soir, le Grand Chalon accueille les partenaires industriels et économiques du territoire, lors d’une soirée « Grand Chalon Business Dating », dédiée aux entreprises et réseautage, rencontre annuelle visant à renforcer les liens entre acteurs autour de l’industrie et du modèle chalonnais.

Devant le succès de Viva Factory, les entreprises exposantes sont deux fois plus nombreuses sur l’édition 2024 qu’en 2023.

Les nouveaux participants industriels de Viva Factory 2024 :

- AEROMETAL, entreprise de recyclage et valorisation de métaux stratégiques

- CEV - Centre Est Vitrage, entreprise spécialisée dans les solutions verrières, membre de la Business Unit menuiserie industrielle de Saint-Gobain Glass

- CMPhy, entreprise spécialisée dans la Mesure Physique et la Caractérisation des matériaux & produits finis pour l’industrie

- COMECA France, entreprise de conception et maintenance de solutions électriques, adaptées aux besoins des secteurs industrie, transport, tertiaire et production d'énergie.

- FLUID’EXPERT, entreprise spécialiste du fluide et de la transmission de puissance

- GERRESHEIMER, équipementier de la santé, entreprise spécialisée en fabrication d’emballages

- PEI - Pinette Emidecau Industrie, groupe d'ingénierie industrielle, concepteur, fabricant et fournisseur de machines, de lignes de production et d'usines clés en main.

Les industriels présents lors l’édition Viva Factory 2024, et déjà présents en 2023

- ABMI, entreprise multi spécialiste en ingénierie

- ALFA LAVAL PACKINOX, entreprise spécialisée dans l’échange thermique, la séparation et le transfert de fluide, et centre de formation pour les métiers de la soudure

- ASCOT MISTRAS, entreprise spécialisée dans le traitement et la finition de surfaces métalliques

- CRM INDUSTRIE, entreprise spécialisée en mécanique générale, de précision et maintenance industrielle en réfection de moules verriers

- FRAMATOME, entreprise spécialisée dans la conception et construction de chaudières nucléaires

- HYDROPROCESS, entreprise spécialisée dans la conception de machine découpe jet d'eau pour le secteur agro-alimentaire

- ISOVER SAINT-GOBAIN, entreprise spécialisée dans les produits et systèmes d’isolation pour le bâtiment, marchés résidentiels, techniques et non résidentiels

- SAINT-GOBAIN SEVA, entreprise spécialisée dans l’industrialisation de procédés de fabrication en ingénierie, fonderie, usinage, et mécanique

- SELVA ERCE, entreprise de conception et fabrication de cartes électroniques

- NEXTIS, entreprise spécialisée dans les solutions thermoplastiques performantes et avant-gardistes

- VERALLIA, entreprise spécialisée dans la production de packaging en verre.

Les organismes de formations :

- Lycée Niepce Balleure (Lycée polyvalent Nicéphore Niépce et lycée professionnel Julien de Balleure, baccalauréats, classes préparatoires PGE-PTSI-PT et Brevet de Technicien Supérieur)

- IUT Chalon-sur-Saône Université de Bourgogne (4 B.U.T, 2 Licences Professionnelles et 3 DU)

- Cnam Bourgogne Franche-Comté, Conservatoire national des arts et métiers (Bac+1 Certificat Professionnel à Bac+5, Ingénieur, Master, Titre Professionnel)

- Institut Arts & Métiers Chalon, intégré au Campus de Cluny et au Laboratoire d'In

- Pôle formation UIMM 71, avec une offre orientée « Industrie 4.0 » en alternance et formation continue et des formations diplômantes du Bac+3 au Bac+5 et qualifiantes pour les salariés.

Autres acteurs présents

- OPCO2i, opérateur de compétence interindustriel (organisme de formation professionnelle des actifs et de financement de l'alternance)

- Usinerie Partners, pôle d'innovation et de digitalisation pour l'industrie (offre de formation sur-mesure ciblée entreprises et actions visant à faciliter la compréhension des métiers de l’industrie 4.0)

- Fondation CGénial, dont la mission est de développer l'appétence pour les sciences et les technologies chez les jeunes et leur faire découvrir les métiers associés. Elle œuvre également au rapprochement entre le monde de l’entreprise et celui de l’éducation pour faire face aux enjeux d’aujourd’hui et de demain

- Les Meufs de l’Industrie, un media pour découvrir l'industrie sous un nouveau regard.

- Educabot, association visant à développer la robotique comme objet d’enseignement et d’apprentissage

- La Fabrique 4.0 et son semi-remorque aménagé en usine itinérante de découverte et de sensibilisation aux métiers de l’industrie.

Viva Factory, c'est une manière de soutenir la réindustrialisation en marche et anticiper le futur

Depuis 10 ans, nombre d’entreprises industrielles se sont implantées et ancrées sur le territoire du Grand Chalon, bénéficiant du soutien de l’Agglomération et du dynamisme de ses équipes. Aujourd’hui 1er pôle industriel entre Paris et Lyon, le Grand Chalon compte plus de 10 000 emplois industriels et six usines en cours de construction ou à construire – et est labellisé « Territoire d’industrie » et son site SaôneOr « Sites industriels clés en main ».

Si l’agglomération a accompagné depuis 2015 plus de 1000 entreprises dans leur développement économique, qu'elles soient déjà implantées localement ou exogènes, facilitant l’installation de ces dernières dès le démarrage du projet (démarches administratives, aides au foncier, aménagement de zone d’activités), ses efforts se polarisent aussi sur l’emploi ; aujourd’hui et demain, les entreprises du territoire doivent accéder aux meilleurs profils et compétences pour répondre à leurs besoins et maintenir leur niveau de compétitivité sur leurs marchés.

Pour Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, « L’avenir industriel du Grand Chalon s’appuie sur ses forces vives. Notre écosystème industriel et de formation local doit se rendre plus visible et plus attractif pour attirer vers les possibilités de carrières qu’il offre sur notre territoire. L’industrie est stratégique ; elle est créatrice d’emplois de qualité et source des biens et services dont nous avons tous besoin au quotidien. A nous d’en convaincre nos jeunes ! Viva Factory se veut la vitrine idéale de notre industrie locale pour convaincre que faire carrière dans l’industrie est possible et donne envie.”