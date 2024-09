Avis aux givrotins, le CCAS a besoin de vous : L’A-Te-Lier en route vers un agrément Espace de Vie Sociale, un projet social élaboré avec vous !

Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de répondre à une enquête.

La Caisse d’Allocations Familiales » accorde aux structures type EVS – « Espace de Vie Sociale » un agrément pouvant aller jusqu'à 4 ans et ces dernières bénéficient de la Prestation de service "Animation locale".

Les champs d'action d'un Espace de Vie Sociale doivent être multiples et adaptés aux besoins du territoire.

Décrocher l'agrément Espace de Vie Sociale (EVS), serait une véritable reconnaissance pour l’A-Te-Lier -Espace collaboratif de proximité- qui va souffler sa première bougie.

Conçu pour répondre aux besoins de tous, des plus jeunes aux plus âgés, il offre un cadre convivial et accueillant, propice au bien-être et à l’épanouissement de chacun.

Pour que l’A-Te-Lier corresponde pleinement aux attentes des givrotins et soit un lieu vivant, animé et utile, le CCAS a besoin de l'ensemble de ses administrés et leur avis est essentiel pour mettre en place des projets et actions qui leur ressemblent.

Jusqu’au mercredi 25 septembre, participez à l’enquête proposée par le CCAS en cliquant ici !

Pour une version papier, rendez-vous à l’accueil de la Mairie et de l’A-Te-Lier !

Coconstruire ce projet pour :

*Identifier les besoins et envies des givrotins : L'objectif de ce travail participatif est de recueillir les idées, les suggestions et les attentes des habitants. Quelles activités ? Quels services seraient utiles ? Comment faire de cet espace un lieu où chacun se sente bien?

*Favoriser les initiatives : Les réponses aideront le CCAS à prioriser les actions à mettre en place. En comprenant ce qui est le plus important pour les utilisateurs, le CCAS pourra organiser des activités et des services qui correspondent réellement aux besoins de chacun.

*Créer un espace inclusif : Le CCAS souhaite créer un lieu où chacun trouve sa place, quel que soit son âge, ses intérêts, ou ses besoins spécifiques.

En participant, les givrotins jouerons un rôle actif dans l’évolution de l’A-Te-Lier.

C'est une opportunité unique de façonner un lieu qui deviendra le cœur battant du village, un lieu de vie, d'échanges, de solidarité et de dynamisme au service de tous les habitants de Givry.

La participation de tous est précieuse. Le CCAS vous remercie par avance de contribuer avec les élus à ce beau projet !

Pour plus d’infos : 03.85.94.16.02 - [email protected]

Amandine CERRONE.