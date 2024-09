Côté décoration intérieure, les couleurs de l'automne sont tendance

Période de transition par excellence, le mois de septembre annonce la fin de l'été et l'arrivée de l'automne. La nature va changer de parure, les températures vont se radoucir, le soleil se fait plus discret et les journées se raccourcissent. Après l'effervescence de la rentrée, il est temps de mettre au diapason sa décoration intérieure avec le rythme des saisons, et faire entrer dans sa maison la magnifique palette automnale. Place aux couleurs chaudes, aux teintes de rouge, jaune et orange, mais aussi aux verts sapin, forêt et kaki en rappel des feuillages tantôt caducs tantôt persistants. Le beige et le marron sont aussi de mise dans toute leur diversité, pour une atmosphère sobre, élégante et chaleureuse. Le terracotta notamment séduit à l'intersaison, à la fois lumineux, organique et terreux. N'hésitez pas à insuffler également des touches plus foncées et plus intenses, avec du bordeaux, du carmin, de l'aubergine, du pourpre, du prune, du bleu paon ou du cobalt. Le rose poudré, plus doux, ou les bleus et verts grisés ont aussi leur place dans cette palette. Une grande variété à décliner sur les murs, le mobilier, le linge, les tissus d'ameublement et les accessoires pour une déco de saison.

