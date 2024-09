Coup de Gueule : La Ressourcerie fait la fine bouche alors qu’il y a des centaines de sinistrés !

Alors que des centaines de personnes ont tout perdu lors des dernières catastrophes (inondations, torrents qui ont tout dévasté…) la Ressourcerie fait la fine bouche et met directement à la benne du mobilier en bois massif et en excellent état, il faut le préciser, que vous leur déposez et de plus après avoir posé la question ultime : Prenez-vous lit, chevet et literie ? et avoir eu une réponse positive. En plus vous leur donnez afin d’en faire profiter des personnes dans le besoin ou qui ont tout perdu comme chacun a pu le voir aux informations sur les chaines de télévision.

Je suis en colère de voir mes meubles nettoyés, cirés, jetés directement dans la benne sans même les avoir regardés. Dans leur magasin il y en a bien d’autres exposés et pas en si bon état.

C.Cléaux