AVIS DE DECES - Madame Monique VION née JANDOT

MERCUREY



Maryline, Serge,

Cathy et Michel,

Nadine et Georges,

Didier et Valérie,

Valérie et Christophe, Céline,

ses enfants ;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Monique VION

née JANDOT

survenu à l'âge de 87 ans.

La cérémonie sera célébrée mercredi 18 septembre 2024 à 14h30 en l'église de Mercurey.

Monique repose à la chambre funéraire de Dracy-le-Fort.

La famille rappelle à votre souvenir

Henri

son époux décédé en 1992 et remercie tout le personnel de la maison de retraite Les Amaltides ainsi que Laura et Aline pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.