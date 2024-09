L'hôpital de Chalon sur Saône renforce son soutien aux mobilités douces

Du 16 au 22 septembre, le centre hospitalier participe au challenge mobilité. Ce défi collectif est organisé par l’Agence de la transition écologique (ADEME) Bourgogne-Franche-Comté (BFC), en partenariat avec la Région Bourgogne-Franche- Comté, la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) BFC, la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCIR) BFC et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) BFC. Il est relayé sur notre territoire par le Grand Chalon.

Ce challenge régional vise à encourager et à promouvoir les alternatives à l’utilisation de la voiture individuelle (marche, vélo, transports en commun, covoiturage, etc.) lors des trajets domicile-travail. Il a également pour objectif de valoriser les bonnes pratiques en matière de mobilité, qu’elles soient le fait des salarié(e)s eux-mêmes, ou des établissements qui en facilitent l’usage.

Les agents qui souhaitent participer à cette journée ont été invités à s’inscrire, permettant au centre hospitalier de concourir pour les prix du challenge mobilité (prix « vélo », prix « covoiturage », prix « Transport co », prix « coup de cœur », prix « territoire »).

Lundi 16 septembre, le centre hospitalier a lancé officiellement le challenge mobilité en présence de la Direction du centre hospitalier, de Madame Bessette, représentante des usagers et de représentants de Transdev STAC.

Un second garage à vélos a été inauguré à cette occasion. Ce dernier a été construit afin de répondre aux besoins

grandissant de stationnement de vélos et trottinettes attestant de l’engagement des agents du centre hospitalier dans la mobilité douce.

Le lancement du challenge mobilité a également été l’occasion de mettre en avant deux initiatives récentes de la cellule développement durable :

- La signature de la charte d'engagement du programme Objectif Employeur Pro-Vélo (OEPV) ;

- La mise à disposition des agents d’une application mobilité : open street map® ;

- La promotion auprès des agents de l’application de co-voiturage Mobigo®.

Tout au long de cette semaine de la mobilité, différentes animations seront proposées aux agents sur le thème des mobilités douces et du développement durable.