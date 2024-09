National Open triplette - Chez les juniors, la triplette Esteban, Hybrice et Yanis remporte l'édition 2024

Bien évidemment, ce sont les triplettes seniors qui ont attiré tous les regards, mais il est à noter la victoire des locaux de l'étape. Le National Jeunes réunissait une trentaine de triplettes. Et c'est une triplette Chagny-Givry qui a décroché le Graal ce dimanche. Les frères Ferrare, Esteban et Hybrice, licenciés au club de Chagny et coachés par le papa, s'étaient associés au Mercuréen Yanis Mourot, licencié au club de Givry pour le grand rendez-vous du week-end. Une association victorieuse rondement menée.