JOURNEE EUROPEENNE DU PATRIMOINE - PREMIERE OUVERTURE POUR L'ECOLE MEDIA ART

Le public sera accueilli le vendredi 20 et le samedi 21 septembre. A cette occasion, l'établissement dévoilera sa gypsothèque. Visite guidée des lieux à 10h30, 14h et 16h30.

Du 17e au 19e siècle, la formation académique des futurs artistes passe par l'observation des maîtres anciens, d'œuvres représentatives du "Beau" idéal. Les plus fortunés pratiquent le Grand Tour, voyage initiatique dans les principaux foyers artistiques européens.



L'Italie est une destination de prédilection, mais peu à peu certains artistes élargissent le périmètre jusqu’en Grèce et même dans l’empire ottoman ou en Perse. Pour ceux qui ne peuvent se lancer dans un tel périple, les ateliers et écoles de Beaux-Arts se dotent de reproductions gravées - plus tard de photographies - mais aussi de moulages en plâtre à taille réelle.



Ces ensembles de moulages sont appelées gypsothèques, du grec ancien gýpsos (« plâtre ») et thêkê (« boîte »).



Le voyage dans le temps, les formes et les styles s'effectue alors sur le lieu même d'apprentissage.



L'école municipale de dessin, fondée en 1820 à Chalon, n'échappe pas à cette pratique. Les moulages de sculptures égyptiennes, sumériennes, grecques, sont mises à disposition des élèves. Précieusement conservées, elles peuplent encore aujourd'hui les ateliers de l'e|m|a.