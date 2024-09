Viva Factory 2024 : Changez de regard sur l'industrie

Ça y est, la 2ème édition de Viva Factory est lancé depuis ce vendredi 20 septembre 2024. L'occasion pour tous d'explorer et de vous immerger dans l'industrie de demain.

Sur le site de ce Viva Factory 2024, appelé Le Village, plongez au cœur des dômes et des laboratoires mobiles installés sur la Place de Beaune jusqu'au samedi 21 septembre en fin d'après-midi.

Dans le dôme La Factory, les industries du territoire présentent leurs métiers et leurs dernières innovations. Parmi lesquelles, des industriels déjà présents en 2023, à savoir ABMI, entreprise multi-spécialiste en ingénierie, Alfa Laval Packinox, entreprise spécialisée dans l'échange thermique, la séparation et le transfert de fluide, et centre de formation pour les métiers de la soudure, Ascot Mistras, entreprise spécialisée dans le traitement et la finition de surfaces métalliques, CRM Industrie, entreprise spécialisée en mécanique générale, de précision et maintenance industrielle en réfection de moules verriers, Framatome, entreprise spécialisée dans la conception et construction de chaudières nucléaires, Hydroprocess, entreprise spécialisée dans la conception de machine découpe jet d’eau pour le secteur agro-alimentaire, Isover Saint-Gobain, entreprise spécialisée dans les produits et systèmes d'isolation pour le bâtiment, marchés résidentiels, techniques et non résidentiels, Saint-Gobain SEVA, entreprise spécialisée dans l'industrialisation de procédés de fabrication en ingénierie, fonderie, usinage, et mécanique, Selva ERCE, entreprise de conception et fabrication de cartes électroniques, Nextis, entreprise spécialisée dans les solutions thermoplastiques performantes et avant-gardistes, et Verallia, entreprise spécialisée dans la production de packaging en verre, mais aussi des nouveaux participants industriels, à savoir Aerometal, entreprise de recyclage et valorisation de métaux stratégiques, Centre Est Vitrage (CEV), entreprise spécialisée dans les solutions verrières, membre de la Business Unit menuiserie industrielle de Saint-Gobain Glass, CMPhy, entreprise spécialisée dans la mesure physique et la Caractérisation des matériaux et produits finis pour l'industrie, COMECA France, entreprise de conception et maintenance de solutions électriques, adaptées aux besoins des secteurs industrie, transport, tertiaire et production d'énergie, Fluid'Expert, entreprise spécialiste du fluide et de la transmission de puissance, Gerresheimer, équipementier de la santé, entreprise spécialisée en fabrication d'emballages, et Pinette Emidecau, Industrie (PEI), groupe d'ingénierie industrielle, concepteur, fabricant et fournisseur de machines, de lignes de production et d'usines clés en main.

Dans le dôme Les Filières, dédié aux formations post-bac, des étudiants, enseignants et directeurs des établissements d'enseignement supérieur expliquent les formations qui mènent aux métiers de l'industrie, à savoir le lycée Niepce-Balleure (Lycée polyvalent Nicéphore Niépce et lycée professionnel Julien de Balleure, baccalauréats, classes préparatoires PGE-PTSI-PT et Brevet de Technicien Supérieur), l'IUT Chalon-sur-Saône Université de Bourgogne (4 B.U.T, 2 Licences Professionnelles et 3 DU), le CNAM Bourgogne Franche-Comté, le Conservatoire national des arts et métiers (Bac+1 Certificat Professionnel à Bac+5, Ingénieur, Master, Titre Professionnel), l'Institut Arts & Métiers Chalon, intégré au Campus de Cluny et au Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes Physiques et Numériques (LISPEN) (laboratoire multi-sites Arts et Métiers, EA 7515) et le Pôle formation UIMM 71, avec une offre orientée «Industrie 4.0» en alternance et formation continue et des formations diplômantes du Bac+3 au Bac+5 et qualifiantes pour les salariés.

Dans le dôme L'Atelier, consacré animations et ateliers, vous trouverez entre autres Educabot, association visant à développer la robotique comme objet d'enseignement et d'apprentissage – La Fabrique 4.0 et son semi-remorque aménagé en usine itinérante de découverte et de sensibilisation aux métiers de l'industrie, la Fondation CGénial, dont la mission est de développer l’appétence pour les sciences et les technologies chez les jeunes et leur faire découvrir les métiers associés. Elle œuvre également au rapprochement entre le monde de l'entreprise et celui de l'éducation pour faire face aux enjeux d'aujourd’hui et de demain, Les Meufs de l'Industrie, un média pour découvrir l'industrie sous un nouveau regard, OPCO2i, opérateur de compétence interindustriel (organisme de formation professionnelle des actifs et de financement de l’alternance), et l'Usinerie Partners, pôle d'innovation et de digitalisation pour l'industrie (offre de formation sur-mesure ciblée entreprises et actions visant à faciliter la compréhension des métiers de l'industrie 4.0).

Et c'est Sébastien Martin, le président du Grand Chalon, qui a inauguré cette 2ème édition, en présence d'Olivier Tainturier, le sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, Emmanuelle Dupuit-Pinto, la vice-présidente du Grand Chalon en charge de l'enseignement supérieur et de la culture, Annie Lombard, la vice-présidente du Grand Chalon en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l'emploi, de l'insertion et de la santé, Pascal Boulling, le maire de Crissey et vice-président du Grand Chalon chargé de l'administration générale, des gens du voyage, de l'aéroport et du CISPD, Sylvain Dumas, le maire de Farges-lès-Chalon, Gilles Desbois, le maire de Lans, et Patrick Pinard, le maire d'Épervans, pour ne citer qu'eux.

«Dans une période marquée par les incertitudes, nous avons la certitude que les métiers de l'industrie ont un avenir sur notre territoire», déclarera entre autres le président du Grand Chalon lors de son discours d'inauguration, «L'industrie sur le Grand Chalon, c'est l'avenir, c'est des emplois, c'est des superbes formations, des superbes compétences».

La journée du vendredi 20 septembre est marquée par l'ouverture du «Village» aux jeunes et aux scolaires (de la quatrième à la terminale) afin de répondre à leurs questions légitimes sur les nouveaux métiers de l'industrie et les parcours de formation sur le territoire.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati