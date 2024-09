AVIS DE DECES - Monsieur Martial PETIOT

SAINT-RÉMY



Nicole GOUJON, sa maman ;

Catherine PETIOT, sa sœur ;

Mickael GOUDARD et Gaëlle, Carole GOUDARD et Anthony, ses neveux et nièces,

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Martial PETIOT

survenu le 18 septembre 2024

à l'âge de 56 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées le lundi 23 septembre 2024 à 9h15 en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.