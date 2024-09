Ça bouillonne au Judo club Chalonnais !

Le Dojo de la rue de la paix est en pleine émulation pour accueillir comme il se doit les petits et les grands afin que ces derniers appliquent tous les bienfaits de cet art martial complet venu du Japon.

Après la belle campagne Olympique de l’équipe de France, le Judo, sport éducatif avant tout, permet à chacun de trouver sa place et de progresser à son rythme, au contact des autres.

Yann DU CLOSEL, le directeur technique du club et Frédéric MAZUE, tous 2 professeurs diplômés d’état, proposent dès 5 ans et par groupes d’âges, l’école de Judo qui permet une parfaite harmonie technique, physique et mentale pour que tous s’expriment avec plaisir sur le tatami.

Les mercredi sont consacrés aux enfants dès 5 ans (2019) le mercredi matin de 10h30 à 11h30 ainsi que pour les débutants de 6/7 ans, le mercredi de 14h à 15h et de 15h15 à 16h30 pour les 7/8ans. A partir de poussins (2015/2016), les enfants se voient 2 fois par semaine,le lundi et le jeudi en fin de journée pour une progression plus active. Les pré ados ont, eux aussi 2 entraînements par semaine, le mardi et le vendredi, pour parfaire leur technique tout comme les ados et adultes qui se voient même une troisième fois si ils le souhaitent.

Toujours au planning, le Taïso, cours de renforcement musculaire, cardio et coordination, se passent les lundi et mercredi soir dès 19h15, dans une ambiance saine et conviviale.

Comme vous pouvez le constater, ce sport complet est pour chacun, c’est pourquoi vous pouvez vous rendre au Dojo, 26 rue de la paix à Chalon, pour faire une séance d’essai.

Renseignements au 06.81.48.00.30 ou par mail au : [email protected] .