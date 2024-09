Succès de la 4e édition du Salon des Auteurs de Bourgogne Franche-Comté ‘Le Cloître des Livres’

Discours et photoreportage info-chalon.com

Samedi 21 septembre 2024, à partir de 10 heures, le cloître de la cathédrale Saint-Vincent à Chalon-sur-Saône, a acueilli la quatrième édition du Salon des Auteurs de Bourgogne Franche-Comté.

Cet événement, organisé par la ville de Chalon et piloté par Adrien Moniot, le Directeur de la Bibliothèque Municipale, a réuni une trentaine d’auteurs. Etaient également présents la librairie ‘La Mandragore’, la SHAC (Société d’Histoire et d’Archéologie de Chalon-sur-Saône), l’U.T.B et Bulles de Bourgogne.

Ce salon a rendu hommage à Lucette Desvignes (présidente des trois premières éditions), décédée l’année dernière. De nombreux élus sont venus rendre visite aux auteurs : Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Françoise Vaillant, Conseillère Départementale, Bruno Legourd, 1er adjoint, Bénédicte Mosnier, Adjointe à la culutre à la ville de Chalon, Pierre Carlot, Adjoint aux sports à la ville de Chalon...

Extraits du discours prononcés lors de l’inauguration de ce salon ‘Le Cloître des livres’:

Après un discours plein d’empathie et de reconnaissance pour Lucette Desvignes, le Président du salon 2024, Philippe Ménager clôturait son discours en ces termes: ‘’ Désormais le prix se déroulera sans elle. Merci Monsieur le Maire de l’avoir réssucité et merci à vous Monsieur le maire d’assurer sa pérénité. Ce prix a donné à voir cette année l’immense spectre de l’imagination des conccurents et des conccurentes qui ont évoqué bien des moustaches [...] L’amateur de tintin que je suis en fut contrarié mais l’on trouve au choix: celles des tyrans et celles curieuses des poissons chats, des félins et d’autres beaucoup plus originales [...] Ce sujet a été l’occasion de découvrir des chutes nombreuses et étonnantes, parfois attendrissantes dans un univers tantôt tyranique, parfois fantastique, romantique ou énigmatique. Au terme, de discussions mouvementées et argumentées et bien, le 12 juillet dernier, nous sommes parvenus à désigner quatre lauréats que je vais avoir le plaisir d’appeler pour leur offrir grâce à la commune de Chalon-sur-Saône, un beau diplôme, un chèque et au nom des enfants de Lucette Desvignes, également une dotation en livres de la défunte Présidente: douze volumes qui devraient vous occuper dans les mois à venir. A toutes et tous, je réitère mes compliments, à toutes et tous, je dis continuez d’écrire des livres car écrire c’est lutter contre la tyrannie et par les temps qui courent, écrire même à l’encre noire, c’est s’assurer un peu de lumière. Je tiens aussi à vous annoncer le thème Lucette Desvignes de 2025 qui sera ‘Vent Debout’. Merci!”

Après un discours élogieux sur Lucette Desvignes, extraits du discours de Gilles Platret: ‘’ Je réitère bien sur l’invitation du Président au buffet dans ce lieu qui est un des coeurs battant de l’histoire de Bourgogne et dieu sait que nos chamoines qui peuplaient ce cloître ont toujours eu un faible pour les vignobles comme consommateurs mais aussi comme propriétaires d’un très grand nombre de vignobles de la Côte Chalonnaise. Je renouvelle vraiment, avec les élus qui sont présents à mes côtés, tous nos remerciements aux auteurs qui sont là sur ces deux journées, c’est quelques chose pour nous, qui a un prix énorme. Nous sommes heureux que ce cloître vive mais nous sommes aussi heureux que Chalon, l’espace d’un weekend parmi d’autres, puisse être la capitale littéraire car elle l’a parfois été dans son histoire, d’ailleurs comment ne pas citer Pontus de Tyard et tant d’autres [...] Tout au long de son histoire, cette ville a fait briller les arts notamment la littérature et nous vous annonçons dores et déjà que ce salon sera maintenu, que le rendez-vous peut-être pris pour l’année prochaine et que d’ici là d’autres événements seront mis en place! Puisque nous sommes la ville au quatre salons du livre dans l’année: Salon des auteurs de Bourgogne et de Franche-Comté, salon du livre ancien, salon du livre jeunesse et salon de la Bande dessinée, tout ceci jalonne notre année et fait vivre l’écrit et le dessin. Pour nous, bien évidemment c’est une chose très importante et on continuera de le faire. Merci infiniment à tous les agents de la ville de Chalon qui vous ont permis de vous retrouver dans ce cadre absolument parfait. Mesdames et messieurs, bonne lecture!”.

S’en suivait la remise des prix de la nouvelle de la ville de Chalon-sur-Saône Lucette Desvignes (attribution de 1 000 euros) sur le thème de ‘La Moustache’ (205 participants):

Lauréat : Philippe Daussin (Osny 95) ‘La Dernière Mazurka’

Prix spécial du Président (500 euros) : Christophe Depincé (Lanvallay) ‘L’intention des Vagues’

Prix spécial humour (300 euros) : Gilles Verdet (Gentilly 91) ‘ Les Charmeuses’

Prix spécial encouragement (200 euros) : Aurélien Drapier (Fragnes-la-Loyère) ‘La Moustache d’Alphonse’

Liste des auteurs présents pour ce 4ème salon: Stéphane Carlier, Jean-François Conry, Simone Bonnaz-Desvignes, Patrick Guichet, Philippe Ménager, Emmanuel Mère, Albine Novarino, Marc Petit, Agathe Ruga, Laurent Vignat, Philippe Bouin, Krystelle Cotelle, Serena Gentilhomme, Dominique Gros, Yves Guyet, Gérard et Claire Joblot (bibliophilie contemporaine), Sylvie Kaufhold (lauréate du prix Lucette Desvignes ‘hors Frontière 2023’), Mickael Lebestiau (BD), Emmanuel Lieby, Joy Morti, Céline Navarre, Kelly Petitjean, Patricia Rappeneau, José Raymond, Michel Rederon, Samantha Rothmann, Florence Rousselet, Pierre Vaude, Manon Vincent et Fabien Vuillez.

