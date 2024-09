Sébastien Martin demande au nouveau gouvernement la prise en compte de l'énergie des territoires

Gouvernement Barnier : Réaction de Sébastien Martin

Président du Grand Chalon, Président d’Intercommunalités de France

Alors que le sentiment d’instabilité et la désillusion des Français sont palpables depuis la dissolution, je souhaite à ce nouveau Gouvernement Barnier les résultats nécessaires pour faire avancer notre pays.

Nos concitoyens ont pour principale demande que nous répondions à leurs problèmes du quotidien : accès à la santé, pouvoir d’achat, sécurité, service public de proximité et de qualité, efficacité du système judiciaire. L’immobilisme, le simple affichage ou toutes tentatives de passage en force remettront d’autant en plus en cause la cohésion nationale. Dans ce contexte, la recherche du consensus et le dialogue devront être des caps à tenir.

Seul, ce Gouvernement ne pourra rien. Si elle est réelle, la volonté de partenariat avec les territoires pourra être gage de solutions à la colère des Français.