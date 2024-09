Le KARATHAÏ CHALON effectue sa 35ème rentrée !

Club créé par Patrice PIQUEREZ, actuel président de l'association et professeur 7ème dan, breveté d'état, le KARATHAÏ a pour but de faire découvrir et enseigner la pratique des sports de combat.

Vous retrouverez l'ensemble des disciplines pratiquées au sein de notre club :

- KARATE FULL CONTACT

- MUAY-THAÏ

- KICK-BOXING

- MMA / KARATE MIX

- LADY-BOXING

- CROSS-FIGHT

- BOXING KIDS 8/10 et 11/14 ans

Les cours se déroulent à la Maison des Sports, 2 rue du 11 novembre 1918 de Chalon sur Saône :

LUNDI cours à 17h30 / 18h45 / 19h

MARDI cours à 12h20

MERCREDI cours à 17h / 18h / 18h30 / 19h

JEUDI cours à 18h / 18h45 / 19h

VENDREDI cours à 12h20

SAMEDI cours à 10h15 / 14h30

Détails des cours sur www.karathai.fr

NOUVEAUTE cette saison, le CROSS-FIGHT, les mardi et vendredi de 12h20 à 13h20, mélange de cross-training et boxe pieds-poings.

Un cours spécial de plus de 40 ans a été mis en place pour permettre aux débutants de venir découvrir les disciplines.

Les cours sont dispensés par des professeurs et instructeurs diplômés :

Mathieu PIQUEREZ, 5ème dan, DEJEPS,brevet détat, instructeur fédéral de Muay-Thaï et Kick-Boxing

Alexis MEROT 4ème dan et Christelle PIQUEREZ 3ème dan, instructeurs fédéraux

Christophe MANTEAU 4ème dan, Philippe BERTHOUD 3ème dan et Logan BIANCO 1er dan, animateurs fédéraux

Les cours sont accessibles pour les débutants, avancés et compétiteurs, féminins et masculins !

Suivez-nous sur instagram à karathai_chalon !

Séance découverte aux heures des cours !

ATTENTION :

prochain stage du club en KICK-BOXING, le dimanche 20 octobre, avec la venue de Yohan LIDON, multiple champion du monde de la discipline, ouvert aux pratiquants de sports de combat et arts martiaux !