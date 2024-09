AVIS DE DECES - Monsieur Paul MORO

GIVRY - LE CREUSOT



Françoise, son épouse ;

Pierre, Caroline, Rémi, Béatrice et Noémie ses enfants

et belles-filles ;

Denise, Annie, Daniel ses sœurs et beau-frère ;

Jean-Pierre, Édith, Joël, Sylvette, Béatrice et Alain, ses belles-sœurs et beaux-frères ;

les familles MORO, MINAIRE, BOUILLOT ;

ses amis JOUBENÊTS ;

ses amis INDIENS,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Paul MORO

survenu le 17 septembre 2024,

à l'âge de 71 ans.

La cérémonie aura lieu le

24 septembre 2024 à 10h30 en l'église de Givry.

Ni fleurs ni plaques.

Cet avis tiens lieu de faire part et de remerciements.