Journées Européennes du Patrimoine : une animation ‘Tournage de céramique’ en lien avec l’exposition temporaire au musée Denon

L’exposition ‘De terre et de bois. Regards archéologiques sur le haut moyen âge en chalonnais’ sera encore visible jusqu’au 21 octobre ; l’occasion durant ces Journées Européennes du Patrimoine de proposer une démonstration de tournage de poterie sur un tour à bâton, animée par ‘La poterie des Grands Bois’, qui a rencontré un vif succès sur la place de l’Hôtel de Ville auprès des passants et des visiteurs venus découvrir ou redécouvrir le musée. A l’intérieur, des visites libres ou guidées étaient proposées ainsi qu’un atelier en famille ‘Apprentis céramologues », le dimanche. La Société des Amis du Musée Denon était également présente et renseignait les visiteurs sur leur fonctionnement et sur le programme 2024 en matière de conférences et de voyages.

Jusqu’au mois de novembre, le musée expose une œuvre, intitulée ‘Bruit’, d’une artiste plasticienne chalonnaise : Christine Vadrot.

SBR