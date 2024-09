Près de 800 personnes ont visité le Musée N. Niépce durant les Journées Européennes du Patrimoine !

Ce sont toujours de beaux tirages photographiques qui sont proposés à la vente par les membres de la Société des Amis du musée Nicéphore Niépce ; des images emblématiques qui témoignent bien de la richesse de ses fonds. Comme à son habitude durant les Journées Européennes du Patrimoine, le musée concocté un programme pour tous : la visite de ses expositions permanentes et temporaires (au nombre de deux en ce moment : ‘Oscura, une pratique collective du sténopé’ et ‘Demain est un autre jour, grande commande pour le photojournalisme’), des visites flash ‘Nicéphore Niépce et point de vue du réel’, une animation famille pour expérimenter la prise de vue avec un appareil laboratoire et des rencontres avec les professionnels du musée. La consultation d’originaux exceptionnellement sortis des réserves a retenu toute notre attention ; des photographies originales du paquebot « Le Normandie » ont été données à voir, un choix qui a été motivé par le thème de cette 41e édition « Patrimoine maritime ».

SBR