AVIS DE DECES - Madame Paule GELIN

M. et Mme Didier Laussel,

M. et Mme François Jourdan,

ses neveux ;

ses petites-nièces et petits-neveux,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Paule GELIN

Professeur à la retraite

survenu le 20 septembre 2024

à l'âge de 99 ans.

Les obsèques religieuses auront lieu le vendredi 27 septembre 2024 à 10 heures en l'église de Saint-Désert (71) suivies de l'inhumation au cimetière de Saint-Désert.