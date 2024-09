AVIS DE DECES - Madame Françoise VAUPRÉ née MARTIN

CHALON-SUR-SAÔNE



Thierry, Muriel et Didier, Christelle, Delphine, ses enfants ;

Chloé, Fanny, Eugénie,

Léna et Anaël, ses petites filles ;

ses frères et sœurs ;

ses belles-sœurs ;

les parents et amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Françoise VAUPRÉ

née MARTIN

survenu le 20 septembre 2024,

à 85 ans.

La cérémonie religieuse se déroulera le lundi 30 septembre, à 15 heures,

en l'église Saint Jean des Vignes à Chalon-sur-Saône, suivie de son inhumation.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.