Jacqueline Gourault honore Sébastien Martin de la médaille nationale du mérite

Qui de mieux pour distinguer Sébastien Martin, Président du Grand Chalon et Président des Intercommunalités de France que Jacqueline Gourault, ancienne Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales et actuelle membre du Conseil Constitutionnel ? C'est donc dans le grand espace de l'Espace des Arts que ce lundi soir a été distingué Sébastien Martin, au titre de l'Ordre National du Mérite.

En présence de très nombreux élus locaux et de tout le département, des parlementaires de Saône et Loire, de différentes personnalités à l'image de l'administratrice générale du Conservatoire National des Arts et Métiers, du Directeur Général de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers, Jacqueline Gourault avait tenu à être présente pour honorer le Président du Grand Chalon de la distinction.

Le Président du Grand Chalon est revenu sur son parcours familial, entre l'Allier et le Puy de Dôme, ses premiers tatonnements à la politique. C'est à 23 ans, qu'il découvre la Bourgogne avec un députe-maire qui recherchait un assistant parlementaire et son arrivée à Chalon sur Saône après ses études à Grenoble à SciencesPo. Une histoire qui l'a amené jusqu'à ce soir et une distinction qui met les territoires au coeur du quotidien d'un président d'intercommunalité.