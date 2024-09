La Région académique Bourgogne-Franche-Comté, l’Université des Métiers du Nucléaire et EDF renforcent leur dispositif partenarial en faveur de la formation des jeunes des filières professionnelles et technologiques

Ce mardi 24 septembre 2024, Nathalie ALBERT-MORETTI Rectrice de la Région académique Bourgogne-Franche-Comté et de l’académie de Besançon, Chancelière des universités, Pierre N’GAHANE, Recteur de l’académie de Dijon, Hélène BADIA Présidente de l’Université des Métiers du Nucléaire et Robert POGGI, Directeur Action régionale EDF en Bourgogne-Franche-Comté ont signé une convention de partenariat 2024-2027 en présence de Caroline CHANAVAS, Directrice Exécutive du groupe EDF en charge de la Direction des Ressources humaines.

Chacun s’engage à agir concrètement en faveur de l’attractivité des métiers techniques et de l’adaptation des contenus de formation aux besoins des filières professionnelles énergie.

La signature a eu lieu au Lycée Prieur de Côte d’Or à Auxonne (21) car l’établissement propose des formations qui permettent de s’insérer professionnellement dans les filières nucléaires et nouveaux systèmes énergétiques.

De nombreux établissements de Bourgogne-Franche-Comté, élèves et équipes pédagogiques, bénéficient d’actions de proximité pour sensibiliser à la nécessaire transition énergétique et leur offrir des perspectives pour leurs projets professionnels.

La convention s’articule autour de cinq axes, la contribution à la formation des formateurs notamment pour améliorer leur connaissance des métiers et des parcours professionnels dans le secteur nucléaire et les filières énergie, la valorisation de la la voie professionnelle, la prolongation de l’organisation d’actions pour renforcer l’attractivité des formations et des métiers techniques auprès des collégiens et les lycéens de la voie générale et technologique ainsi qu’auprès des prescripteurs (enseignants, parents...). Elle prévoit de refléter la diversité de la société dans les profils des jeunes intégrant ces voies de formation et de suivre ensemble l’efficacité des actions et leur impact sur l’attractivité des filières cibles et l’insertion professionnelle des jeunes.

L’enjeu est de répondre aux besoins des entreprises et de la société.