Le collège En Bagatelle et le lycée Gabriel Voisin de Tournus se lancent de le challenge Robotique FIRST France

Une quinzaine d’élèves de 3ème du collège en Bagatelle et une quinzaine d’élèves de seconde du lycée Gabriel Voisin de Tournus se sont engagés dans un projet ambitieux de construction de robot pour participer au challenge « Robotique FIRST France ».

Il s’agit de concevoir et construire un robot à partir d’un kit mis à disposition par l’association « Robotique FIRST France ». Ce robot doit pouvoir accomplir certaines tâches précises en autonomie et en pilotage, définies par le règlement du challenge. C’était aujourd’hui la remise officielle des kits, elle s’est déroulée en salle Mathivet au lycée G. Voisin. Une quarantaine de personnes étaient présentes pour la remise de deux kits, un pour l’équipe du collège et un pour l’équipe du lycée. Tous les élèves vont pouvoir collaborer puisqu’ils travailleront ensemble tous les jeudi matin pendant environ 1h à 1h30.

L’association assure également le soutien d’un mentor industriel pour aider les équipes. La société FRAMATOME représentée par Franck GREMBER s’occupera des deux équipes. Il pourra apporter des conseils grâce à son expertise en matière de robotique et la société pourra éventuellement apporter son soutien financier au projet.

M. ANCELIN, enseignant de Physique-Chimie du collège et Messieurs ALLEGRE et CHAUVOT, enseignants de sciences de l’ingénieur du lycée encadreront les groupes d’élèves. Ce challenge permet d’apprendre autrement et d’acquérir des compétences d’ingénieur en termes de gestion de projet, de travail d’équipe, de conception, d’innovation. C’est une formidable opportunité pour les élèves de découvrir ou d’approfondir le domaine de la technologie tout en établissant une passerelle entre le collège et le lycée.