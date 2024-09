La ville de Chalon remercie les associations, les partenaires et agents ayant participé à la réalisation du 80e anniversaire de la Libération de Chalon-sur-Saône

Une centaine de personnes présentes à l’événement !

Mardi 24 septembre 2024, à 18h, dans la salle du Conseil Municipal, avait lieu la cérémonie de remerciements par le Maire de Chalon-sur-Saône, aux associations, partenaires et agents qui se sont investis lors des événements du 80e anniversaire de la Libération de Chalon-sur-Saône.

Une réception qui se déroulait en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Bruno Legourd, 1er adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, Maxime Ravenet, 7e adjoint en charge du monde associatif et du développement de la e-administration, Véronique Avon, Conseillère Municipale Déléguée à l’animation commerciale, Isabel Paulo, Conseillère Municipale Déléguée aux actions en direction des jeunes, Paul Thébault, Conseiller Municipal chargé de mission du suivi des délégations de service public et de la commission de sécurité, Frédéric Iacovella, Directeur Général des Services, Brigitte Maurice- Chabard, historienne et Directrice des musées Nicéphore Niepce et vivant Denon, Marie-Odile Morin, Florence Capelli , Directrice Générale de l’Office du tourisme, Philippe Hartemann, Président du Musée du Combattant, Messieurs les représentants de la Police Nationale, Municipale, de la caserne Carnot et B.P.I.A, messieurs les portes drapeaux…

Après avoir remercié un a un, tous les services impliqués pour la commémoration des 80 ans de la libération de Chalon-sur- Saône, extraits de fin du discours prononcé par Gilles Platret :

« Pour cet événement, j’ai parlé de valeur et ce n’est pas anodin car on a partagé quelque chose, on a formé nous aussi une communauté. Or cette communauté, vous le savez, certaines fois elle est chahutée par plein de divisions, ce sont des moments compliqués dans l’histoire de notre pays et je ne fais pas de politique en vous disant cela, je pense que je tire un constat que l’on peut partager. On a des lignes de fractures qui commencent à se creuser et parfois on a du mal à trouver des moments de rassemblement. Les jeux olympiques, en ont été un ! Cet été, on a été fiers et cela nous a fait du bien, cela nous a fait un bien fou! Je pense qu’à l’échelle de Chalon, les 80 ans de la libération ont eu le même effet. Toutes les personnes qui y ont participé ont senti qu’il y avait en partage quelque chose qui nous rassemblait. Alors, il faut vraiment que l’on travaille là-dessus, parce que à force d’avoir des divisions de tous les cotés, l’édifice peut éclater à un moment donné. Vous savez, une société, c’est périssable ! On a trop d’exemples dans l’histoire où les sociétés s’écroulent parce que les fondations sont minées. C’est déjà arrivée dans l’histoire, peut-être à des époques anciennes et même dans notre propre pays et en fait cela ne tient que par la volonté commune et ça se travaille, cela se partage quand on parle du bien entre l’armée et la nation, on n’y tient aussi beaucoup dans nos célébrations, quand on parle de la transmission, du flambeau que l’on donne aux nouvelles générations, on y tient beaucoup. Quand on communie en faisant sourire les gens par la musique, le théâtre et cela a été aussi le ressort du collège Camille Chevalier après l’inauguration de la plaque où il y a eu des jeunes et bien tout cela a créé un ciment dont on a absolument besoin pour tenir ensemble. Il n’y a pas de raison que l’on y arrive pas mais il faut que l’on se donne des temps comme celui-ci. Je pense que cela a été un point d’orgue dans cette volonté de rassembler la population, en tous cas, les chalonnais vous en savent gré. Je tiens à vous le dire et du fond du cœur et au nom de la ville de Chalon-sur-Saône, pour toutes les actions qui ont été les vôtres, je vous adresse un grand et sincère merci. Merci à toutes et à tous !".

S’en suivait la diffusion d’un petit film sur l’événement passé.

Le Photoreportage info-chalon.com

J.P.B