AVIS DE DECES - Monsieur Jean-François FRAUENFELDER

CRISSEY



Patricia, son ex-femme ;

Sandra, Marc, François, Valérie et Pascal,

ses enfants ;

Kimberley, Christopher, Dylan, Ségolène, Évane, Camille, Léa, Nathanaël et Clément, ses petits-enfants ;

Aaron et Élio, ses arrière-petits-fils ;

ses frères et sœurs ;

sa famille et ses amis

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-François FRAUENFELDER

survenu le 21 septembre 2024, à l'âge de 67 ans.

La cérémonie civile se déroulera lundi 30 septembre, à 11 h 15, au crématorium de Crissey (71).

Son souvenir restera gravé à jamais dans nos cœurs.

NI FLEURS NI COURONNES.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.