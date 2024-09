Ce soir et demain soir à l'Espace des Arts : 'Le Banquet de la Sainte-Cécile'

La pièce jouée et signée par Jean-Pierre Bodin (avec la complicité de François Chattot) concrétise le rêve de tous les ethnologues : décrire, analyser et fixer le comportement d’une société. Elle donne à entendre un monde nouveau que chacun reconnaît. À savoir : transporter ses sœurs et frères humains dans un temps hors du temps. Un récit de bonheur, peuplé de musiques, d'images tendres, drôles, sensibles et jubilatoires. Les mots dansent, on se raccroche à eux comme à l'enfance qui disparaît. L'acteur-auteur crée des personnages qui sont nous toutes et tous, telle une espèce en voie de disparition ! Un théâtre qui renoue avec une coutume orale, courroie de transmission qui interpelle une France profonde et surtout rurale. C’est réjouissant !

Mer 25 sept. — 20h30 PETIT ESPACE

Jeu 26 sept. — 20h30 PETIT ESPACE

Renseignements, tarifs et réservations : https://www.espace-des-arts.com/le-banquet-de-la-sainte-cecile

Texte et visuel : Service Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Vincent Arbelet