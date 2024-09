GOLF : Guilhem et Hugo Ressiguié gagnent à nouveau la coupe Mercedes-Benz groupe Chopard

Déjà victorieux en 2022, les deux frères ont récidivé en 2024. Si les jeunes Chalonnais, il y a deux ans, avaient largement dominé les débats, remportant aussi bien le brut que le net, cette année, le succès a été plus difficile à obtenir.

Ce n’est en effet qu’au départage qu’ils se sont imposés face à la paire composée de Théo Joby et de John Guigue. Réussissant au retour cinq birdies pour un seul bogey pour un score de moins 4 sous le par. Une mention à Hugo Chevalot et Lucas Gueneau, élèves de l’école de golf, qui se sont adjugés le classement net avec l’excellent résultat de 50 points stableford. Et un clin d’œil à Sébastien Koch, le sympathique directeur de la concession chalonnaise Mercedes-Benz groupe Chopard, lequel, associé au Mâconnais Sébastien Pourette, s’est classé à une honorable 8e place en net.

Une belle participation

Présent à la remise des prix, présidée par Pierre Guyon, vice-président de l’AS Golf, et animée par Jonathan Bidault, manager du Golf de la Roseraie, Sébastien Koch s’est réjoui de l’importante participation des golfeurs aux différentes éditions de la coupe Mercedes-Benz groupe Chopard : 75 joueurs en 2022, 72 joueurs en 2023 et 80 joueurs en 2024. Avec cette année non seulement des Chalonnais mais aussi des représentants des Golfs d’Avoise, de Lyon Salvagny, de Mâcon, de Paris Val d’Europe, et de Roncemay.

La compétition, disputée en scramble à 2 avec départ en shot gun, comptait pour le 5e tour de la première édition de la Partenaire’s Cup qui regroupe onze équipes. FKT digit conserve la tête avec 862,5 pts devant Audi Chalon deuxième avec 841 pts et Monsieur Store troisième avec 791,5 pts.

Les résultats

Brut : 1. Guilhem Ressiguié (Chalon) - Hugo Ressiguié (Chalon) 40, 2. John Guigue (Chalon) - Théo Joby (Chalon) 40.

Net : 1. Hugo Chevalot (Chalon) - Lucas Gueneau (Chalon) 50, 2. John Guigue (Chalon) - Théo Joby (Chalon) 47, 3. Marin Darnault (Chalon) - Timothé Ronze (Lyon Salvagny) 45, 4. Fabrice Pelletrat (Bourgogne-Franche-Comté) - Maxime Thibert (Chalon) 45, 5. Jean-Christophe Pichot (Chalon) - Jean-Marc Baratcabal (Chalon) 43, 6. Michel Chouet (Chalon) - Régis Routaboule (Chalon) 43, 7. Michel Achard (Chalon) - Arnaud Nicolle (Chalon) 42, 8. Sébastien Pourette (Mâcon) - Sébastien Koch (Bourgogne-Franche-Comté) 42, 9. Guilhem Ressiguié (Chalon) - Hugo Ressiguié (Chalon) 41, 10. Frédéric Laugier (Chalon) - Alain Perrault (Chalon) 41.

Gabriel-Henri THEULOT