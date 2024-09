L'aéroport du Grand Chalon est à la fête ce dimanche

La précédente édition avait réuni plus de 3000 visiteurs en une seule journée. C'est dire que la fête de l'aviation qui se déroule sur l'aéroport de Champforgeuil a su trouver son public en un rien de temps. Le rendez-vous est donné ce 29 septembre de 9h à 18h en journée continue. L'accès aux lieux est totalement gratuit pour les petits comme pour les grands. Cerise sur le gâteau, votre seule présence vous permettra de participer à une tombola co-organisée par le Grand Chalon et l'exploitant du site Edeis, avec des baptêmes de l'air en cadeaux.

De très nombreuses animations vous attendent tout au long de la journée mais le moment à ne pas rater reste la présence de Mélanie Astles, première femme championne de voltige formée à Chalon-sur-Saône et première femme en compétition dans les célèbres courses Redbull Air Race. Elle effectuera une démonstration de voltige aérienne (sous réserve des conditions de la piste en herbe) à 16H. Attention à être vigilant sur l'horaire si vous souhaitez assister à sa prestation d'une quinzaine de minutes.

L'aéroport créé en 1935, poursuit son développement, et ces portes-ouvertes sont l'occasion de mieux s'imprégner de l'écosystème sur ce site, au coeur des enjeux industriels de notre territoire. Il suffit pour s'en convaincre à quel point les dernières entreprises installées ou en cours ont sollicité l'aéroport du Grand Chalon pour leurs voyages d'affaire.

Ce dimanche, vous pourrez bénéficier de nombreux matériels exposés, véhicules militaires et gendarmerie, des tours de jeep sur le site, des baptêmes de l'air en avion, en ULM, en hélicoptère mais aussi la présence de la soufflerie et de la montgolfière statique. Les stands de l'armée, de la gendarmerie, de la marine et de la BPIA seront également présents, avec des animations pour les petits et grands.

Et en plus... la météorologie devrait être sympathique dimanche ! Mais habillez-vous !