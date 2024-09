Un mois d'août record pour info-chalon.com et une 124e place nationale au classement des médias les plus lus

On se dit chaque mois que le plafond de verre est atteint. Une situation logique compte tenu de la faiblesse de nos moyens à mobiliser pour couvrir l'actualité chalonnaise et plus largement sur la Saône et Loire, et puis à chaque fois, les surprises tombent. Une surprise d'autant plus grande qu'info-chalon.com se classe à la 124e place nationale du classement ACPM-OJD sur le mois d'août, et vraiment contre toute attente pour plusieurs raisons. Avec plus du million de visites le mois dernier, août 2024 reste le mois d'août le plus consulté depuis nos plus de 15 ans d'existence, démontrant qu'info-chalon.com est devenu un vrai rituel quotidien.

Charge à nous de répondre toujours plus à la demande et aux sollicitations même si nous ne pouvons satisfaire tout le monde, et on s'en excuse. On ne le dira jamais assez... prenez vous en main ! Adressez-nous vos résultats, vos comptes-rendus, vos coups de coeur, vos coups de gueule... la plupart seront publiés entre deux reportages sur le terrain. Et oui, parce que contrairement à ce que certains pourraient laisser entendre, info-chalon.com est bien un acteur au plus du terrain, au plus près de celles et ceux qui font toute la richesse de notre vivre-ensemble.

On vous le rappelle... une seule adresse si vous souhaitez qu'on parle de vous sur info-chalon.com....

[email protected] et on s'occupe du reste

Laurent GUILLAUMÉ

On se plait dès lors à imaginer quel serait le classement si info-chalon.com disposait d'un peu plus de moyens financiers et humains, d'autant plus si on regarde la position nationale en comparaison à bien d'autres supports.